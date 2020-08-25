2020/08/25 | 01:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من هي الدول العربية التي قد تتجه للتطبيع مع إسرائيل؟

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