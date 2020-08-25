تقارير حول

2020/08/25 | 01:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض مسؤول في البيت الأبيض، الاثنين، التعليق على تقارير إعلامية حول إقدام الإمارات على إلغاء اجتماع ثلاثي يضم إسرائيل والولايات المتحدة كان من المقرر عقده الجمعة الماضي في نيويورك بين سفراء الدول الثلاث في الأمم المتحدة.

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