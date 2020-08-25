المشيشي يكشف تشكيلة حكومته ويرمي الكرة في ملعب البرلمان التونسي

2020/08/25 | 03:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي الثلاثاء عن تشكيلته الوزارية، مؤكّداً أنّها من شخصيات مستقلّة، لتنتقل بذلك الكرة إلى البرلمان الذي سيعقد جلسة للتصويت على منح الثقة لهذه الحكومة وهي الثانية في البلاد خلال ستّة أشهر.

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