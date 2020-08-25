الصحة: شمول جميع المواطنين بلقاح الانفلونزا الموسمية

2020/08/25 | 03:03 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

تستعد وزارة الصحة لشمول جميع المواطنين بلقاح الانفلونزا الموسمية، لتقليل مضاعفاتها والحد من انتشار عدواها، معلنة في الوقت نفسه خطة لاستيعاب المصابين بفيروس كورونا وتعزيز السعة السريرية وتهيئة المستلزمات الطبية والملاكات الصحية لمواجهة احتمال حصول موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، مرجحة حصول ذلك منتصف تشرين الأول المقبل.

وعزى عضو خلية الازمة في الرصافة الدكتور عباس عويد الحسيني، في حديث لـ"الصباح" ارتفاع اعداد الاصابات بكوفيد 19 مؤخرا الى سببين أساسيين، أولهما عدم التزام المواطنين بتعليمات وزارة الصحة، وارتفاع الفحوصات التشخيصية الى 25 الف فحص يوميا.

ومع استمرار المعركة مع الفيروس القاتل الذي تتغير جيناته وسلوكه بين فترة واخرى، يؤكد الحسيني أن البلاد ما زالت في الموجة الأولى وفي قمة تفشي الوباء.

وتتزامن الموجة الثانية التي ستبدأ في منتصف شهر تشرين الاول المقبل وتنتهي اواخر تشرين الثاني، مع انتشار الانفلونزا الخريفية، لذا ستكون هناك مشكلة مزدوجة مع وجود الفيروس، وتستعد الوزارة لشمول جميع المواطنين بلقاح الانفلونزا الموسمية لتقليل مضاعفاتها وانتشار عدوى الوباء بينهم.

وكانت اغلب الدول الاوروبية والاسيوية قد حذرت من موجة جديدة للوباء، وبنوع آخر يحمل متغيرات سلوكية جديدة وبسرعة انتشار كبيرة بسبب التغييرات التي تطرأ عليه كل عشر سنوات، ولا يمكن كبحه إلا بوجود اللقاح، على عكس الامراض الاخرى مثل الحصبة وشلل الاطفال والسعال الديكي، إذ توجد إمكانية للسيطرة على تسلسل الجينات الخاصة

بها.

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