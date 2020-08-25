شمول دوائر في وزارة الداخلية بالسلف الشخصية

2020/08/25 | 03:03 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

شمل مصرف الرافدين، منتسبي بعض الدوائر التابعة الى وزارة الداخلية بالسلف الشخصية.

وأوضح بيان للمكتب الاعلامي للمصرف، أن الدوائر المشمولة بالسلف الشخصية هي قيادة شرطة بغداد ومديرية شؤون الاحوال والجنسية العامة المقر، وكلية الشرطة في وزارة الداخلية، إذ تقرر شمول هذه الدوائر بالسلف الشخصية عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.

واشار، البيان الى ان المنتسبين يستطيعون التقديم على السلفة عن طريق الرابط الالكتروني أيضا:

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