إطلاق {الأسواق العصرية} في المحافظات

2020/08/25 | 03:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ مهند عبد الوهاب

تسعى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية لاطلاق مشروع «الأسواق العصرية» لتقليل البطالة وتخفيف العبء عن حياة المواطنين، وتوفير فرص العمل لآلاف العاطلين.

وبحسب حديث نائب رئيس اللجنة حسين عرب لـ «الصباح»، فإن مشروع «الاسواق العصرية» الذي تسعى اللجنة لإطلاقه في جميع المحافظات، يمنح للعاطلين عن العمل مجانا، ويتضمن 9 آلاف «مشروع صغير» ويوفر 100 ألف فرصة عمل بعد أن يتعهد صاحب المبادرة بتشغيل عاطلين اثنين على أقل تقدير.

وأعدت اللجنة خطة من بين بنودها دعم النازحين وإعادتهم إلى مدنهم من خلال توفير فرص عمل لهم، فضلاً عن متابعة موضوع الرواتب المزدوجة وقطعها عن غير المستحقين للحصول على موارد لتغطية تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية.

وتعمل اللجنة على تخصيص مبالغ جيدة للشباب من خلال القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بواقع 8 ملايين الى 10 ملايين دينار لكل شاب، كما تعمل اللجنة مع وزارة الهجرة والمهجرين لدعم مشاريع مدرة لدخل النازحين لاعالة 21 الف اسرة نازحة وتوفير مصدر معيشة لهم عبر هذه المشاريع خلال الفترة القصيرة المقبلة.

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