رئيس وزراء تونس المكلف يعلن تشكيل حكومة تكنوقراط

2020/08/25 | 03:05 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشي لدى أدائه اليمين الدستورية وزيرا للداخلية في مدينة تونس بصورة من أرشيف رويترز.تونس (رويترز) - أعلن رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشي يوم الاثنين تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب في خطوة تهدف إلى النأي عن الصراعات السياسية وانعاش الاقتصاد المتعثر.والمشيشي (46 عاما) عينه الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي وكان وزيرا للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال بسبب شبهات تضارب مصالح.وعين المشيشي علي الكعلي وهو مصرفي اقتصادي ليبرالي وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بعد أن قرر رئيس الحكومة المكلف دمج الوزارات الاقتصادية في إطار إعادة هيكلة للحكومة.تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير محمد اليماني

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