وأنا أناجي شيخوختي - جواد كاظم غلوم

2020/08/25 | 03:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_كاظم_غلوم أتدرين أيتها الشيخوخة كيف كنتُ صلداتغار مني الجبال ؟ ! شافياً مطبباً تحسدني أضرحة الحنّاء يوم أينعتْ فتوتي ؛ نضحتْ دماً دافقاًكم كان مذاق روائها عذباً رائقا صافيا مثل ثلج الهملايا أحلام صباي رهنتُها لذاكرتي في خزانة عقلي محال ان أضيّع مفتاحها ولو صدأ اعتدتُ أن أصقله بدموعي المالحة يا لهذه الحياة برمالِها المتحركة كم تصحّرتْ فيّ قحلاً يابساً وكم ان ......





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