في تغريدة نشرها باستخدام

2020/08/25 | 04:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفارقة كبيرة، وضع مرشد إيران، علي خامنئي، نفسه فيها، فقد دعا الإيرانيين إلى عدم استيراد "الهواتف الأميركية الفاخرة" في حين يستخدم هو هاتف آيفون، الذي تصنعه شركة آبل الأميركية

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