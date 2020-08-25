إستشهاد وإصابة ثمانية جنود عراقيين بهجوم لـداعش

2020/08/25 | 04:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، الاثنين، استشهاد وإصابة ثمانية جنود في هجوم لتنظيم "داعش" شمالي البلاد....

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