"ليس في خططي المستقبلية".. مدرب برشلونة يخبر سواريز أنه خارج الفريق

2020/08/25 | 05:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر الاضطرابات التي تضرب نادي برشلونة الإسباني، حيث أفادت تقارير صحفية أن مدرب برشلونة الجديد، الهولندي رونالد كومان، أخبر الأوروغواياني لويس سواريز أنه ليس له مستقبل في النادي وأنهم يرغبون في بيعه قبل عام من نهاية عقده، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

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