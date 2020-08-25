2020/08/25 | 05:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤولو الصحة في الصين أنهم بدأوا في إعطاء جرعات لبعض العاملين في المجال الطبي وموظفي الشركات المملوكة للدولة بلقاح تجريبي لفيروس كورونا في أواخر يوليو الماضي، بموجب بروتوكولات "الاستخدام العاجل"، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( متجاوزة "البروتوكولات الطبية".. الصين بدأت استخدام لقاح كورونا قبل انتهاء التجارب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( متجاوزة "البروتوكولات الطبية".. الصين بدأت استخدام لقاح كورونا قبل انتهاء التجارب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).