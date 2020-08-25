وسط تصاعد التوترات.. واشنطن وبكين تتعهّدان العمل لإنجاح اتفاقهما التجاري

2020/08/25 | 06:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة والصين في ختام محادثات تجارية مساء الإثنين، أنّهما توافقتا على العمل لإنجاح الاتفاق التجاري الذي توصّلتا إليه.

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