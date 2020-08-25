ثلاثة اطفال محتجزين داخل منزل والدهم وشرطة بغداد تتدخل

2020/08/25 | 06:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت شرطة العاصمة العراقية بغداد مهمة خاصة وعالجت جريمة من نوع مختلف هذه المرة.

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