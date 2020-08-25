العثور على 18 قطعة آثرية عمرها 5 الالاف عام في الناصرية

2020/08/25 | 07:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت شرطة حماية الآثار والتراث، الاثنين، على 18 قطعة اثرية تتجاوز عمرها خمسة الآلاف عام في الناصرية.وقالت شرطة ذي قار في بيان، ان “مدير شرطة حماية الآثار والتراث العميد خالد عويد وحش اجرى وبالتعاون مع ممثل من مفتشية آثار ذي قار.جوله تفتيشيه في المواقع الاثريه في قضاء الرفاعي شمال محافظة ذي قار”.واضافت، […]

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