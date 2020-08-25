السعودية تصدر غرامة ماليه غريبه بقيمة 500 ريال

2020/08/25 | 07:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت السلطات السعودية قرارا جديدا يقضي بتغريم قائد السيارة 500 ريال سعودي في حالة ترك طفله وحيدا داخل سيارته دون مرافق راشد.وذكر المرور السعودي، بحسابه على “تويتر”، الاثنين، أن ترك الأطفال في السيارة بمفردهم يعد مخالفة مرورية، مشيرا إلى أن الغرامة ستتراوح بين 300 إلى 500 ريال، بحسب صحيفة “عاجل” السعودية.ولفتت الصحيفة إلى […]

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