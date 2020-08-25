الكاظمي يغادر إلى الاردن اليوم من أجل القمة الثلاثية

2020/08/25 | 07:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر حكومي عراقي، أن القمة الثلاثية مع الأردن ومصر ستُعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة عمّان.وقال المصدر في حديث تابعته (المستقلة) إن الكاظمي سيُغادر الثلاثاء إلى عمّان على رأس وفد غير كبير بسبب إجراءات كورونا.وأضاف، أن “القمة سيحضرها الملك عبد الله بن الحسين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى الكاظمي”.وستركز القمة، […]

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