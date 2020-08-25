«كورونا» يُربك القمة الثلاثية

2020/08/25 | 07:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميأكدت مصادر أردنية، أمس الإثنين، انعقاد القمة بين قادة الأردن ومصر والعراق، اليوم الثلاثاء، في ظل إجراءات صحية مشددة، بعد إصابة وزير الاتصالات العراقي بفيروس كورونا المستجد، إثر وصوله إلى الأردن تحضيراً للقاء.ونقلت صحيفة الرأي الأردنية الحكومية، عن مصدر رسمي، قوله إن القمة الثلاثية ستعقد الثلاثاء.من جانبه، قال أحمد ملال طلال، المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن القمة ستعقد الثلاثاء، لكن حجم الوفود ومواعيد الاجتماعات ستكون محدودة في إجراء احترازي.فيما قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية بترا، إن نتائج فحص وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب الشيباني بفيروس كورونا والتي أجريت له في الأردن إيجابية، لدى وصوله في زيارة رسمية لعمان الجمعة الماضي. ويخضع الوزير الشيباني والوفد المرافق له لحجر صحي، فيما أوضح العضايلة أن ثبوت إصابة الوزير العراقي تطلب تنفيذ الإجراءات الطبية المعمول بها، حماية لصحة ضيف الأردن خلال تواجده في المملكة ضمن زيارة عمل رسمية.ووصل الشيباني إلى عمان للمشاركة في القمة المخصصة لبحث شؤون التجارة والاتصالات والنفط، وتجمع ليوم واحد بين الملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يشارك فيها لأول مرة.والشيباني هو ثاني وزير عراقي يصاب بالفيروس بعد وزير الثقافة حسن ناظم الذي أعلن شفاؤه الشهر الماضي.ومن المقرر أن يتوجه وزيرا النفط والتجارة العراقيان إلى الأردن، للمشاركة في الاجتماعات بعد أيام من عودة الكاظمي من زيارة لواشنطن، وتعد مصر، والأردن من حلفاء واشنطن في المنطقة.وعقدت الأردن، ومصر، والعراق اجتماعات مماثلة في العامين الماضيين، ركزت على البنى التحتية والتنسيق المشترك لمحاربة التنظيمات الإسلامية المتطرفة. وأكدت فحوصات أجريت الشهر الماضي إصابة حوالي 24 نائباً من أعضاء البرلمان العراقي، توفيت منهم النائب غيداء كمبش، الشهر الماضي، ومستشار رئاسي في الأسبوع الماضي.من جانب آخر، أكد السفير العراقي في الرياض، قحطان الجنابي، أن السفارة العراقية في الرياض على تواصل مع الخارجية السعودية لتحديد الموعد النهائي لزيارة رئيس الوزراء العراقي للسعودية، مشيراً إلى أن الربط الخليجي وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ووزارة الكهرباء العراقية، سيساهم اكتماله في حل أزمة الكهرباء في العراق.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الجنابي قوله إن هناك حرص من الطرفين السعودي والعراقي على إنجاح زيارة الكاظمي والمضي قدماً في تطوير العلاقات. وكان من المقرر أن يزور رئيس الوزراء العراقي، في 20 من شهر تموز الماضي، السعودية في أول زيارة خارجية له بعد توليه منصبه، على رأس وفد يضم وزراء النفط والكهرباء والتخطيط والمالية، ومن ثم إيران، وبعدها واشنطن في وقت لاحق. لكن وزارة الخارجية السعودية أعلنت عن تأجيل زيارة الكاظمي، إلى المملكة، بعد اتفاق بين البلدين إثر وعكة صحية ألمت بالملك سلمان بن عبدالعزيز واستدعت نقله إلى المستشفى. وحول تمتين العلاقات بين حكومتي العراق والسعودية أوضح أن هناك توجهاً من الجانبين لتكون العلاقة ستراتيجية وقوية ومتينة، مبيناً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عامي 2018 و2019 بحدود المليار دولار، بعد أن كان لا يتعدى بضعة ملايين من الدولارات قبل عام 2014.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («كورونا» يُربك القمة الثلاثية) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («كورونا» يُربك القمة الثلاثية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).