حكومة البصرة تشكو «صفحات وهمية» تحرض على الفوضى في المحافظة

2020/08/25 | 07:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ المستقبل العراقيحمل الناطق الرسمي في البصرة، أمس الاثنين، هيئة الاعلام والاتصالات مسؤولية ما ينشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من اخبار «غير صحيحة» تثير الفوضى في المحافظة «دون ادلة رسمية».وقال معين الحسن في تصريح صحفي إن «بعض الصفحات لا تحمل عناوين رسمية واغلبها تثير الفوضى وتزعزع الامن بين ابناء محافظة البصرة»، مشددا على ضرورة «تفعيل جهات مختصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تتعلق ببث ونشر الاشاعات التي تزعزع الوضع في البصرة» .ودعا، الناطق الرسمي باسم حكومة البصرة المحلية، «للتصدي للصفحات الوهمية»، مبيناً أن «هيئة الاتصالات والاعلام والجهات المختصة عليها ان تتابع تلك الشبكات الفوضوية التي لا تحمل عناوين رسمية ويدرها اشخاص تابعين لجهات (لم يسمها) تحاول حرق البصرة من خلال الاشاعات الخبيثة».يشار إلى أن عدداً من صفحات التواصل الاجتماعي تتناول أخباراً «غير دقيقة» خلال تغطيتها للأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخرا.بدوره، أعلن مدير دائرة صحة البصرة عباس التميمي أن مادة الاوكسجين باتت متوفرة وانتهت مشكلة نقصها بعد انشاء معملين للأوكسجين في المحافظة بالتعاون مع الحشد الشعبي.وقال التميمي في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إن «مديرية المعدات الفنية التابعة لهيئة الحشد الشعبي ستباشر غدا بتنصيب المعمل الثالث لإنتاج الاوكسجين في محافظة البصرة لتجهيز مركز الشفاء المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا الذي يسع لـ 170 سريرا، 100 منها للعناية المركزة».واشار التميمي الى أن «كافة المؤسسات الصحية التابعة للدائرة باتت مجهزة بكافة المستلزمات الوقائية للكوادر الطبية لتفادي المزيد من الاصابات في صفوفهم وهم يقومون برعاية المواطنين في الردهات الوبائية».وافتتحت هيئة الحشد الشعبي في محافظة البصرة مطلع اب الحالي، معملاً لإنتاج الأوكسجين امام مستشفى البصرة التعليمي وبطاقة انتاجية تصل الى 1500 قنينة يوميا.

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