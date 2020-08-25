2020/08/25 | 07:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ طالب ضاحياعلنت وزارة التخطيط، أمس الاثنين، عن كلفة مشروع قطار بغداد المعلق والشركات المنفذة للمشروع، فيما اشار محافظ بغداد إلى طرح فكرة المرحلة الثانية من المشروع والمناطق التي سيمر من خلالها.وقال وزير التخطيط خالد بتال في تصريح صحفي انه “تم عقد اجتماع مع وزارة النقل ومحافظة بغداد للاتفاق بشكل نهائي على اكمال الاجراءات الفنية والبدء بنقل المشروع من المحافظة الى النقل باعتبارها الجهة القطاعية”.وأضاف بتال، ان “المشروع يمثل نقلة نوعية في خدمة النقل لبغداد”، مشيرا الى “دعوة بعض الشركات الاستثمارية لاكمال القطاعات من المشروع وسنستحصل موافقة مجلس الوزراء والمصادقة النهائية عليه”.وأوضح، ان “المشروع سيوفر 10 الاف فرصة عمل لاهالي بغداد، بالاضافة الى فرص عمل تشغيل المشروع بعد انجازه”، مشيرا الى ان “شركة انستل الفرنسية بالتعاون مع شركة هونداي الكورية هي من ستنجز المشروع وكلفته تصل الى مليون يورو وسيكون على شكل قرض وتستكمل باقي المقاطع عن طريق الاستثمار”.من جانبه قال محافظ بغداد محمد العطا ان “متابعة جادة لموضوع القطار المعلق حيث تم طرح مواضيع عدة وبانتظار مصادقة رئاسة الوزراء عليها”.وأوضح العطا، ان “القطار سيمر بمناطق عدة بدءاً من الشعب مروراً بمنطقة العلاوي ثم الكاظمية”، مشيرا الى انه “تم طرح فكرة المرحلة الثانية من المشروع بان يمتد من منطقة البياع الى الجادرية والكرادة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط ومحافظ بغداد يكشفان ملامح عن القطار المعلق: يبدأ من الشعب وصولاً للكاظمية) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط ومحافظ بغداد يكشفان ملامح عن القطار المعلق: يبدأ من الشعب وصولاً للكاظمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).