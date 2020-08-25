وفاة رجل الأعمال العراقي “عبد الله الجبوري” في الأردن بعد إصابته بفيروس كورونا

2020/08/25 | 07:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل إعلام تفاصيل وفاة رجل أعمال عراقي بفيروس كورونا في الأردن.وتوفي مصاب بفيروس كورونا في الأردن، فيما أعلنت الحكومة الأردنية أن المصاب عربي الجنسية، دون ذكر تفاصيل.وبحسب “السومرية نيوز”، فإن المتوفى رجل الأعمال المعروف عبد الله عويز الجبوري.ووصل الجبوري إلى الأردن، عبر طائرة خاصة، فيما كانت حالته الصحية حرجة، قبل أن […]

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