محلل سياسي : تطبيق الاتفاقيات مع الولايات المتحدة رهن بوضع العراق وحل ازماته 

2020/08/25 | 07:36 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد رئيس مركز اتحاد الخبراء الستراتيجي صباح زنكنة ان : تطبيق الاتفاقيات مع الولايات المتحدة رهن بوضع العراق وحل ازماته .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : ان فترة ال 17 عاما علمت المتابع العراقي ان ثمة وعودا لم تات بثمارها وان هذه الزيارات ماهي الا عملية تخدير للمواطن لكي يعطي لنفسه جرعة امل بان شيئا سيتحقق. واضاف زنكنة ان : الوعود الامريكية وطيلة ال17 عاما في اغلب الاحيان فاقدة للمصداقية حيث لم يكسب العراق سوى الانهيار الامني والاقتصادي والمجتمعي وغيرها .واوضح ان : المشكلة ليست مع الكاظمي وانما مع الولايات المتحدة التي تعاملت مع اقوى من الكاظمي ولم تف بالتزاماتها واكثر الوعود ماهي الا جرعات تخدير للمجتمع المنقسم مابين المتفائل والمتشائم .وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زار واشنطن والتقى الرئيس دونالد ترامب وكبار القادة والسياسيين الامريكان .



كما اسفرت زيارته عن توقيع اتفاقيات عدة بمجال النفط والطاقة والصحة وغيرها./انتهى3

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