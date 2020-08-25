رقم ضخم لاعداد داعش بين العراق وسوريا.. هل تبالغ الامم المتحدة؟

2020/08/25 | 07:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم - سوريا

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