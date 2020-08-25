قانون وليد قوانين ومشاكلٌ منذ الأزل - مروة الأمير

2020/08/25 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مروة_الأمير طالبت بعثة الأمم المتحدة في العراق الاسراع بتشريع قانون العنف الأسري وذلك اثر تزايد جرائم العنف الاسريالتي حدثت في العراق خلال الاشهر الاولى من العام المنصرمففي الاشهر الاربعة الاولى من السنة فقطعاش العراق جرائم عنف اسري, اغتصاب ,جرائم شرف ..بين مؤيد ومعارض, ناقش البرلمان العراقي ملف قانون الحماية من العنف الأسريوذلك في تاريخ4_8_2020.بعد تصديق مجلس رئيس الوزراء العراقي "الك ......





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