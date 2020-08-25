2020/08/25 | 08:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق ضخم في مسجد أثري في مدينة ديربان في جنوب أفريقيا، الإثنين، كما أعلنت فرق الإطفاء ومسؤولون مسلمون في المدينة المطلّة على المحيط الهادئ.

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