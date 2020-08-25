وزير النفط: سنستفيد من الاتفاقية الصينية في تنفيذ المشاريع

2020/08/25 | 08:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد وزير النفط احسان عبد الجبار، أن العراق سيستفيد من الاتفاقية الصينية التي ابرمتها الحكومة السابقة في تنفيذ المشاريع، نافيا وجود “مكبلات” في الاتفاقية الصينية، فيما أشار إلى عدم وجود ثقة بين بغداد واربيل .

وقال عبد الجبار في حوار تابعته /المعلومة/، إن “ العراق سيستفيد من الاتفاقية المبرمة مع الصين في تنفيذ المشاريع”، مبينا أنه “تم تقديم طلب الى وزير المالية ورئيس الوزراء بهذا الخصوص”.

ونفى عبد الجبار “ما يشاع بخصوص وجود مكبلات للعراق في الاتفاقية او ترهن النفط العراقي”، مؤكدا أن “الاتفاقية الصينية مفيدة للعراق”.

من جانب آخر بين وزير النفط أن “الثقة مفقودة بين بغداد واربيل وينبغي على الجانبين تحمل الخسارة من اجل التوصل إلى اتفاق لحل المسائل العالقة”.



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