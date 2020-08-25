إيطاليا ترسل مساعدات طبية الى العراق الشهر المقبل واتفاقية للنقل الجوي بين البلدين

2020/08/25 | 08:35 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} كشفت سفيرة العراق لدى روما صفية السهيل ان ايطاليا، التي تعد الشريك الاوروبي الأول للعراق في الوقت الحالي والمستورد الرابع عالمياً لنفطه، بصدد تسيير رحلة مساعدات طبية الى العراق في شهر أيلول المقبل لمواجهة تفشي فيروس كورونا.





وقالت السهيل، في تصريح صحفي، ان "ايطاليا بصدد تقديم مساعدات طبية الى العراق لمواجهة تفشي وباء كورونا، اذ اكدت نائب وزير الخارجية الايطالي مارينا سيريني ان بلادها ستسير رحلة مساعدات طبية الى العراق في شهر أيلول المقبل، مبينة أننا وبالتعاون مع سفارة ايطاليا لدى بغداد زودنا الحكومة الايطالية بقائمة الاحتياجات من أجهزة طبية وغيرها، بالرغم من ان إيطاليا من اولى الدول التي تأثرت بالجائحة بشكل كبير وخطير".

واضافت السهيل انها سلمت مؤخراً وزير خارجية ايطاليا لويجي دي مايو دعوة رسمية من نظيره العراقي فؤاد حسين لزيارة بغداد خلال المرحلة المقبلة، كما عبر كل من نائبي وزير الخارجية الايطالي عن رغبتهما بزيارة العراق في المستقبل القريب لتعزيز التعاون الثنائي وتفعيل اجتماعات اللجنة العراقية الايطالية المشتركة، مؤكدة حرص المسؤولين العراقيين على زيارة دولة الفاتيكان ولقاء الحبر الاعظم البابا فرنسيس ايمانا بالدور المؤثر لحاضرة الفاتيكان في المشهد العالمي.

وأشارت إلى وجود مشروع اتفاقية نقل جوي قيد التفاوض بين وزارة النقل / هيئة الطيران العراقية ونظيرتها الايطالية، مبينة أن السفارة تعمل للحصول على مساعدة ايطاليا في رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية من خلال علاقاتها مع هيئة الطيران الاوروبية.

عمار المسعودي

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