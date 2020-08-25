خلية الأزمة: البلاد في قمة تفشي كورونا وسببان لزيادة الإصابات

2020/08/25 | 08:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد عضو خلية الازمة في الرصافة عباس عويد الحسيني، ان البلاد لازالت في الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا.

وعزا الحسيني في تصريح صحفي ارتفاع اعداد الاصابات بكوفيد 19 مؤخرا الى سببين أساسيين، أولهما عدم التزام المواطنين بتعليمات وزارة الصحة، وارتفاع الفحوصات التشخيصية الى 25 الف فحص يوميا.

ومع استمرار المعركة مع الفيروس القاتل الذي تتغير جيناته وسلوكه بين فترة واخرى، أكد الحسيني أن "البلاد ما زالت في الموجة الأولى وفي قمة تفشي الوباء".

وتتزامن الموجة الثانية التي ستبدأ في منتصف شهر تشرين الاول المقبل وتنتهي اواخر تشرين الثاني، مع انتشار الانفلونزا الخريفية، لذا ستكون هناك مشكلة مزدوجة مع وجود الفيروس.

وتستعد وزارة الصحة العراقية لشمول جميع المواطنين بلقاح الانفلونزا الموسمية، لتقليل مضاعفاتها والحد من انتشار عدواها، معلنة في الوقت نفسه خطة لاستيعاب المصابين بفيروس كورونا وتعزيز السعة السريرية وتهيئة المستلزمات الطبية والملاكات الصحية لمواجهة احتمال حصول موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، مرجحة حصول ذلك منتصف تشرين الأول المقبل.

وكانت اغلب الدول الاوروبية والاسيوية قد حذرت من موجة جديدة للوباء، وبنوع آخر يحمل متغيرات سلوكية جديدة وبسرعة انتشار كبيرة بسبب التغييرات التي تطرأ عليه كل عشر سنوات، ولا يمكن كبحه إلا بوجود اللقاح، على عكس الامراض الاخرى مثل الحصبة وشلل الاطفال والسعال الديكي، إذ توجد إمكانية للسيطرة على تسلسل الجينات الخاصة.

عمار المسعودي

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