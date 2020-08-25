الطائي: تحركات الكاظمي واتفاقياته مع الجانب الأميركي يجب ان تخضع لتقييم ومصادقة البرلمان

2020/08/25 | 08:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

بين المحلل السياسي صباح الطائي، ان تحركات رئيس الوزراء وما ابرمه من اتفاقيات وعقود مع الجانب الأميركي يجب ان تخضع لدراسة وموافقة البرلمان كما نص الدستور على ذلك، لافتا الى ان الكثير من النواب يقفون بالضد من بعض الاتفاقيات وخاصة التي تعزز الوجود الأميركي داخل العراق.

وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “بعض الاتفاقيات التي تمت في واشنطن بين الكاظمي وترامب، تعمل على إبقاء القوات الأميركية داخل العراق رغم انساحبها من بعض القواعد”.

وأضاف ان “مجلس النواب سبق وان صوت على اخراج القوات الاجنبية من العراق، في حين ستكون هناك ذرائع جاهزة لابقاء هذه القوات بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء”.

وبين ان “اتفاقيات الكاظمي مع الجانب الأميركي يجب ان تخضع لمصادقة البرلمان، في وقت يجب ان يفرق فيه مجلس النواب بين الاتفاقيات التي تخدم العراق وشعبه وبين من تعزز الوجود الأميركي في البلاد”.



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