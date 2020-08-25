مداهمة منزل أب احتجز أبناءه الثلاثة في غرفة

2020/08/25 | 08:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفذت قيادة شرطة بغداد، عملية، بعد ورود معلومات تفيد باحتجاز أب لاطفاله الثلاثة، ووضعهم في احدى غرف المنزل لأيام متتالية.



وذكرت القيادة في بيان تابعه "ناس" اليوم الثلاثاء، (25 آب 2020)، أنه "بعد ورود اتصال هاتفي من احد المواطنين حول وجود ثلاثة اطفال محتجزين داخل منزل والدهم وزوجته الثانية داخل إحدى الغرف منذ آيام، تم استحصال الموافقات الرسمية من قبل القضاء، بهدف التحري والتأكد من الحالة".

وأضاف البيان، أنه بعد التحري تم "التأكد من الأمر حيث تم استحصال موافقة القضاء والتوجه برفقة مفارز شرطة الدورة والقوة الماسكة للارض والدخول إلى الدار المقصود".

وأشارت الشرطة في بيانها، إلى أنه "تم التوجه بالاطفال الى قسم حماية الأسرة والطفل من العنف في جانب الكرخ والتابع للقيادة، من ثم التواصل مع أم الاطفال وخالهم وأخذ موافقة القضاء بتسليمهم إلى الأم واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الأب".

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