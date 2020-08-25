نائب: خلافات الأحزاب والمكونات ستحول دون اجراء الانتخابات المبكرة

2020/08/25 | 08:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

بين النائب المستقل باسم خزعل، ان خلافات الأحزاب والمكونات حول بعض فقرات قانون المحكمة الاتحادية ستحول دون اجراء الانتخابات المبكرة، لافتا الى البلد بحاجة الى احداث تغييرات جوهرية في السلطة القضائية وحسم بعض القوانين الخلافية كالانتخابات والمحكمة الاتحادية قبل اجراء الانتخابات.

وقال خزعل لـ /المعلومة/، ان “القانون والدستور اصبح للاستئناس فقط وغير ملزم لاي جهة، وهو مايتطلب احداث تغييرات في البلد وخاصة مايتعلق بالسلطة القضائية”.

وأضاف ان “الدولة تعيش في أسوأ مراحلها، كما ان تحديد الحكومة لموعد الانتخابات هو امر لايمكن تطبيقه في ظل وجود الكثير من العراقيل القانونية”.

وبين ان “البرلمان لو تمكن من انهاء التصويت على قانون الانتخابات فأنه سيقف امام عقبة قانون المحكمة الاتحادية، حيث يفترض ان ينجز هذا القانون كي تكون نتائج الانتخابات مصدقة”.

ولفت الى ان “مجلس النواب فشل في تشريع قانون المحكمة الاتحادية منذ 2005 بسبب اعتراضات الاكراد وانقسامات الأحزاب حول فقراته”.



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