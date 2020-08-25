لأول مـرة فـي العـراق.. باحثون يتوصلون الى انجاز في تشخيـص كورونـا

2020/08/25 | 08:53 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} تمكنت هيأة البحث والتطوير الصناعي ومن خلال {مركـز الـرازي لبحـوث وإنتـاج العـدد التشخيصيـة} التابع لوزارة الصناعة والمعادن، من تحضير عدة تشخيصية تستخدم مختبرياً للكشف عن الإصابة بفيروس کورونا بإستخدام تقنية التفاعل المناعي الانزيمي {ELISA} ولأول مرة في العـراق

وقـال مدير عام الهيأة أحمـد ريحـان في بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "الفريق البحثي وبالتنسيق مع وزارة الصحة قام بوضع بروتوكول تصنيع العدة بالتعاون مع شركة {AMBIAN} الروسية حيث تمتاز العدة بقابليتها على الكشف عن الإصابة خلال فترة حضانة الفيروس كما تستخدم لقياس المحتوى المناعي المضاد للفيروس لبلازما الأشخاص المتعافين من المرض لغرض إستخدامه لعلاج المصابين بهذا المرض ولرفع كفاءة جهازهم المناعي وتعجيل فترة الشفاء ، لافتاً إلى أنه قد تم الحصول على شهادة فحص وتقييم من وزارة الصحة اذ أثبتت النتائج المختبرية صلاحيتهـا".

وأضـاف أن "باحثي المركز المذكور تمكنوا أيضاً من تحضیر وسط زرعي ناقل للفيروسات {VTM Vitral Transport Media} وهو وسط سائل يستخدم لحفظ ونقل العينات المأخوذة من الحنجرة أو الأنف لأشخاص مشكوك بإصابتهم بفيروس کورونا ونقلها إلى المختبرات التخصصية حيث تحتاج وزارة الصحة إلى مئات الآلاف من هذه المادة خاصة عند إجراء المسوحات في المناطق الموبوءة وقد تم تقييمه من قبل مختبرات وزارة الصحة وإثبات صلاحيته للعمـل".

عمار المسعودي

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