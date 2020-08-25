الصحة تكشف موعد الموجة الثانية لكورونا.. وتؤكد شمول جميع المواطنين بلقاح الانفلونزا الموسمية

2020/08/25 | 08:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن خطة لاستيعاب المصابين بفيروس كورونا، فيما أكدت استعدادها لشمول جميع المواطنين بلقاح الانفلونزا الموسمية، لتقليل مضاعفاتها والحد من انتشار عدواها.

وذكر عضو خلية الأزمة في دائرة صحة الرصافة، عباس الحسيني، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 25 آب 2020، ان وزارة الصحة لديها خطة لاستيعاب المصابين بفيروس كورونا وتعزيز السعة السريرية وتهيئة المستلزمات الطبية والملاكات الصحية لمواجهة احتمال حصول موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، فيما رجح حصول ذلك منتصف تشرين الأول المقبل.

وعزا الحسيني، ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا مؤخرا الى سببين أساسيين، أولهما عدم التزام المواطنين بتعليمات وزارة الصحة، وارتفاع الفحوصات التشخيصية الى 25 الف فحص يوميا.

وأوضح انه "مع استمرار المعركة مع الفيروس القاتل الذي تتغير جيناته وسلوكه بين فترة واخرى، فأن البلاد ما زالت في الموجة الأولى وفي قمة تفشي الوباء."

وتوقع ان "تتزامن الموجة الثانية التي ستبدأ في منتصف شهر تشرين الاول المقبل وتنتهي اواخر تشرين الثاني المقبل، مع انتشار الانفلونزا الخريفية، لذا ستكون هناك مشكلة مزدوجة مع وجود الفيروس".

وأكد استعداد وزارة الصحة لشمول جميع المواطنين بلقاح الانفلونزا الموسمية لتقليل مضاعفاتها وانتشار عدوى الوباء بينهم.

وكانت اغلب الدول الاوروبية والاسيوية قد حذرت من موجة جديدة للوباء، وبنوع آخر يحمل متغيرات سلوكية جديدة وبسرعة انتشار كبيرة بسبب التغييرات التي تطرأ عليه كل عشر سنوات، ولا يمكن كبحه إلا بوجود اللقاح، على عكس الامراض الاخرى مثل الحصبة وشلل الاطفال والسعال الديكي، إذ توجد إمكانية للسيطرة على تسلسل الجينات الخاصة بها.

ر.إ

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