2020/08/25 | 09:08 - المصدر: بغداد اليوم

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مقتل جنديين بهجوم جديد لداعش على نقطة مرابطة في ديالى

يتبع.



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