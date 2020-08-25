افتتاح مركزين صحيين شرقي بغداد الرمادي

2020/08/25 | 09:08 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / افتتحت وزارة الصحة والبيئة مركزين صحيين شرقي بغداد والرمادي.ونقل بيان للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه عن الوكيل الاداري الدكتور هاني موسى بدر انه : بناء على مقتضيات المصلحة العامة قررت الوزارة أفتتاح مركز صحي فرعي للرعاية الصحية في منطقة حي المنتظر بشكل مؤقت في قطاع مدينة الصدر للرعاية الصحية الاولية التابع الى دائرة صحة بغداد الرصافة.واضاف : ان الوزارة قررت ايضا أفتتاح عيادة طبية شعبية في حصيبة الشرقية في قطاع الخالدية للرعاية الصحية الاولية التابع الى دائرة صحة الانبار.واوضح بدر ان : هذه الافتتاحات والاستحداثات في المؤسسات الصحية تاتي ضمن خطة الوزارة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين./انتهى3

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