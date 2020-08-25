نائب: البرلمان سيستضيف الكاظمي.. وهذا هو موعد استئناف الجلسات

2020/08/25 | 09:24 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة لمجلس النواب

فوتو: ارشيف

منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت مصادر نيابية، الثلاثاء، عن موعد استئناف مجلس النواب لجلساته، فيما توقعت ان تتم استضافة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في البرلمان بهدف الاطلاع على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن.

وقال النائب عن تحالف "الفتح" عدي شعلان، في تصريح لصحيفة "الصباح" تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 25 آب 2020، إن " بعض ملفات الزيارة الأخيرة إلى واشنطن غير واضحة، ولهذا هناك حراك يهدف الى استضافة الكاظمي في البرلمان، للاطلاع على التفاصيل".

واضاف شعلان، أن "مجلس النواب، سيعاود عقد جلساته في بداية الشهر المقبل، وعندها سيتم تحديد موعد الاستضافة".

من جانبه أكد النائب عن كتلة "صادقون" محمد كريم، ان "الكاظمي وعد بالتواصل مع مجلس النواب، لذا من المفترض أن تعقد الجلسة بشكل سريع".

وعاد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الى بغداد السبت الماضي، بعد زيارة رسمية إلى واشنطن التقى خلالها مع عدد كبير من المسؤولين الاميركيين بينهم الرئيس الاميركي دونالد ترمب، وناقش خلال الزيارة العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن وسبل التعاون المشترك.

وبحسب مراقبين فان الاتفاقات التي وقعت بين البلدين تشكل "هاجسا سياسيا"، فقد أحجم العديد من النواب عن تقييم "الالتقاء العراقي الاميركي" إلا بعد أن يقدم الكاظمي شرحا وافيا امام البرلمان عن مضمون زيارته لواشنطن .

ر.إ

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