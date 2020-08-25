طبيب يكشف خطورة تنظيف الأذن ويوضح نسبة اصابتها بالعدوى

2020/08/25 | 09:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ذكر طبيب الأنف والأذن والحنجرة الروسي إيفان ليسكوف، إن محاولة تنظيف الأذن بمساعدة مسحات القطن ليست عديمة الفائدة فحسب، بل إنها ضارة أيضا، مبينا إن عدم وجود شمع الأذن يزيد من فرصة الإصابة بالعدوى.

وقال الطبيب: "في الواقع، هناك حاجة إلى الشمع في الأذنين، وإن كان بكميات قليلة.



فهو يحمي جلد قناة الأذن.



والجلد هناك يختلف عن الجلد الموجود على اليدين أو القدمين.



وهناك مسامات أكبر، ولهذا السبب هناك خطر أكبر للإصابة بالعدوى على وجه الخصوص، يصاب الكثيرون بالتهاب الأذن الخارجية بعد السباحة في أماكن غير نظيفة جدا مثل البركة أو النهر.



بعد هذا الحمام، قد تجد أن أذنك تؤلمك، وشمع الأذن يقي من العدوى".

وأضاف ليسكوف أنه لا داع للخوف من الصمم بسبب كمية كبيرة من الشمع في الأذنين.



"شمع الأذن نفسه يسهل إزالته من الأذنين.



على سبيل المثال، يحدث هذا عند المضغ.



هناك، بجوار قناة الأذن، المفصل الصدغي الفكي، عندما تمضغ، يتحرك رأس الفك السفلي ويدلك قناة الأذن ويخرج الشمع.



يخرج ويبقى عند المدخل.



عندها نراها ونقول إن الأذنين متسخة، وإذا نظرت إلى الداخل، سيكون كل شيء على ما يرام هناك".

منذ سن مبكرة جدا، يقوم الآباء بتعليم أطفالهم تنظيف آذانهم، لكنهم نادرا ما يقولون إن هذا يجب أن يتم فقط من الحافة، دون محاولة التعمق.



يؤكد إيفان ليسكوف أنه بسبب هذا، فإن المرضى الذين أصابوا قناة أذنهم بضرر بمسحات قطنية يأتون باستمرار إلى الأطباء.

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