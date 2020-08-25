ترجمة الفصل السادس من كتاب -صانعو الأساطير بوشكين. الأب المؤسس- بريتشيت ، فيكتور ساودون* - الشريف ازكنداوي

2020/08/25 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الشريف_ازكنداوي مقدمـــــــــــــةيتعلق موضوع البحث هذا بترجمة للفصل السابع من كتاب "صانعو الأسطورة " .



لمؤلفه بريتشيت ، فيكتور ساودون، الذي أُصدر باللغة الإنجليزية سنة 1979 بمدينة نيويورك.



هذا المؤلف عبارة عن سير أدبية لمجموعة من أهم رواد الأدب الحديث الأوروبيين.



و السير الأدبية لا يكون همها الأول التطرق للوقائع والأحداث المباشرة التي وقعت للمعني بالأمر، بقدر ما يهمها الحديث عن الأدب.



في كل السير الأدبية إذن ......





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