قراءة في كتاب علي حرب ( ثورات القوة الناعمة في العالم العربي ) - محمد حسين النجم

2020/08/25 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_النجم تغلب على الكتاب الصفة الحماسية، فثورات الربيع العربي، لا شك نكئت جرحا غائرا في النفس العربية التي عاشت الذل والخذلان تحت تسلط دكتاتوريات اذاقتها العذاب والحرمان مما دفع بها الى الاحتفاء باي عمل يمكن ان يؤدي الى ثأرها المقموع.



وعلي حرب مثله مثل أي عربي عاش الحقب السوداء التي رانت على الشعب العربي من المحيط الى الخليج، وهو ما يعد عذرا لاحتفائيته وحماسته.



الا ان المأمول بحسابات المفكر ان لا تكون كحسا ......





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