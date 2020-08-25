طقس العراق: درجات ثلاثينية في 5 محافظات.. ورياح قادمة من إيران هذه آثارها

2020/08/25 | 09:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تستمر الاجواء المعتدلة اليوم الثلاثاء، في اغلب مناطق العراق فيما يكون الطقس مشمسًا، بينما تسجل 5 محافظات شمالية درجات حرارة ثلاثينية.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي أن “كتلة معتدلة قادمة من شمال غرب ايران تسبب استمرار اعتدال الاجواء يوم غد في اغلب مناطق البلاد مع استمرار ضعف المرتفع الجوي العلوي والطقس في المناطق كافة سيكون مشمسا”.

وبين أن “درجات الحرارة مقاربة ليوم امس الاثنين حيث تسجل :

دهوك ٣١

الموصل ٣٧

اربيل ٣٥

السليمانية ٣٤

كركوك ٣٨

صلاح الدين ٤٣

الأنبار ٤١

ديالى ٤٤

بغداد ٤٣

بابل ٤٤

كربلاء ٤٢

واسط ٤٤

الديوانية ٤٤

النجف ٤٣

السماوة ٤٤

ميسان ٤٤

ذي قار ٤٤

البصرة ٤٦

وأشار السلامي إلى أن “الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم”.

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