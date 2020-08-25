2020/08/25 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الطاقة الايراني رضا أردكانيان، تغطية نصف استهلاك الكهرباء في العراق حالياً عبر عمليات بيع الغاز وتصدير الكهرباء للبلد الجار.

الوزير اردكانيان أوضح في مؤتمر صحافي بمناسبة أسبوع الحكومة، وفق ما نقلت وكالة أنباء "فارس" الرسمية، أن "أي بلد يتصور أن بإمكانه تصدير الكهرباء للعراق فهذا امر قابل للتصديق، حيث إنه يعاني من اضرار الحرب وهجمات المجموعات التكفيرية وبات يواجه مشاكل في تأمين الطاقة الكهربائية".

وأشار إلى أن "15 ألف ميغاواط كهرباء مشغلة في الشبكة العامة بالعراق من أصل 25 ألف ميغاواط مركبة، وهذا العجز الملحوظ يؤهل أي بلد مجاور المساعدة بهذا المجال".

وشدد على أن "إيران عبر تصدير الكهرباء والغاز توفر نحو نصف الاستهلاك المحلي لهذا البلد وأن الطريق مفتوح أمام الاخرين بهذا المجال"، وذلك ردا على استفسار عن امكانية توريد السعودية الكهرباء للعراق.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الطاقة الإيراني: نغطي نصف استهلاك العراق من الكهرباء والباب مفتوح لمن يريد التصدير له) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الطاقة الإيراني: نغطي نصف استهلاك العراق من الكهرباء والباب مفتوح لمن يريد التصدير له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).