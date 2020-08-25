وزيرا الخارجيّة والهجرة والمُهجّرين يبحثان أوضاع النازحين وانشطة المنظمات الدوليّة الإنسانيّة

2020/08/25 | 09:39 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ بحث وزير الخارجيّة فؤاد حسين مع وزيرة الهجرة والمُهجّرين إيفان فائق جابرو اوضاع النازحين وانشطة المنظمات الدوليّة الإنسانيّة ./انتهى2

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