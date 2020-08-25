بمشاركة الكاظمي .. عمان تستضيف اليوم قمة عراقية اردنية مصرية

2020/08/25 | 09:39 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تعقد في العاصمة الاردنية عمان في وقت لاحق اليوم قمة عربية ثلاثية بمشاركة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والعاهل الاردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وقال مصدر ل / نينا / ان : الكاظمي سيغادر بغداد قبل ظهر اليوم للمشاركة في القمة./انتهى3

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