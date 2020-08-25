مدافع الشياطين الحمر بطل قومي بعد مطاردة لص سرق حقيبة نسائية!

2020/08/25 | 09:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تحول المدافع السويدي ونجم مانشستر يونايتد، فيكتور لينديلوف، إلى بطل قومي في بلاده، بعدما نجح في مطاردة لص سرق حقيبة امرأة مسنة.



وذكرت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية اليومية، تابعها "ناس"، (25 آب 2020)، أن "ليندلوف البالغ من العمر 26 عاما، كان بالصدفة في مكان الحادثة، فهب لمطاردة لص بعد رؤيته يسرق امرأة تبلغ 90 عاما ويخطف حقيبتها".

”Vilka fantastiska ungdomar, de två flickorna och Victor Lindelöf”, säger Kerstin.



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— Aftonbladet (@Aftonbladet) August 25, 2020

وحدثت هذه الواقعة في مدينة فاستيراس السويدية، أثناء قضاء اللاعب عطلة قصيرة في موطنه بعد نهاية الموسم.

ووفقا للصحيفة السويدية فإن "ليندلوف ركض خلف السارق ونجح في الإمساك به وإبقائه على الأرض، قبل أن يتم استدعاء الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث لتجد ليندلوف قد ألقى القبض على اللص".

وورد في تقرير للشرطة المحلية عن الحادث أنه لولا وجود ليندلوف لتمكن اللص من الهرب، ليظهر الدور البطولي لنجم الشياطين الحمر في الدفاع عن السيدة المسنة.

واتضح فيما بعد أن الجاني هو رجل في الثلاثينيات من عمره مشتبه به حتى الآن بارتكاب جريمة سرقة وتعاطي مخدرات.

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