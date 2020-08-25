2020/08/25 | 09:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

رأى الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان الحكومة لن تتمكن من اطلاق درجات وظيفية جديدة خلال العام المقبل على اقل تقدير حتى لو تعافت أسعار النفط، لافتا الى ان رواتب الموظفين تحتاج شهريا الى اكثر من 5 تريلون دينار في وقت مازالت الحكومة تقترض المال لدفعها.

وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “إيرادات النفط تصل شهريا الى اقل من 3 مليار دولار، في حين تحتاج الدولة الى اكثر من 5 تريليون دينار شهريا لتسديد رواتب الموظفين”.

وأضاف ان “الكثير من أصحاب العقود والأجور والمتعينين الجدد لم يحصلوا على رواتبهم، بسبب الازمة المالية، وفي حال تعافي أسعار النفط فقد تحصل بعض الشرائح على مستحقاتها في وقت ستكون الحكومة مجبرة على تسديد مابذمتها من مبالغ خلال فترة اقتراض الرواتب”.

وأوضح ان “الحكومة وكتقديرات لمدخولاتها فأنها لن تتمكن من اطلاق درجات وظيفية جديدة خلال العام المقبل، حتى مع ارتفاع أسعار النفط، كونها مكبلة بديون كبيرة، واتفاقات مع الجانب الأميركي وقروض خارجية واجبة التسديد”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير اقتصادي: الحكومة لن تتمكن من اطلاق الدرجات الوظيفية حتى مع تعافي أسعار النفط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير اقتصادي: الحكومة لن تتمكن من اطلاق الدرجات الوظيفية حتى مع تعافي أسعار النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).