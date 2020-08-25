الطاقة الايرانية: نؤمّن نحو نصف حجم استهلاك الكهرباء في العراق

2020/08/25 | 09:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الطاقة الايراني رضا أردكانيان، تغطية نصف استهلاك الكهرباء في عراق حاليا عبر عمليات بيع الغاز وتصدير الكهرباء للبلد الجار....

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