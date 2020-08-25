السهيل: جهود لرفع الحظر عن الخطوط الجوية بدعم ايطاليا

2020/08/25 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادكشفت سفيرة العراق لدى روما صفية السهيل، الثلاثاء، عن وجود مشروع اتفاقية نقل جوي قيد التفاوض بين وزارة النقل / هيئة الطيران العراقية و نظيرتها الايطالية ، مبينة أن السفارة تعمل للحصول على مساعدة ايطاليا في رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية من خلال علاقاتها مع هيئة الطيران الاوروبية .

وقالت السهيل، في حوار مع الصحيفة الرسمية تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان ايطاليا، التي تعد الشريك الاوروبي الأول للعراق في الوقت الحالي والمستورد الرابع عالمياً لنفطه، بصدد تسيير رحلة مساعدات طبية الى العراق في شهر ايلول المقبل لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

واضافت إن "ايطاليا بصدد تقديم مساعدات طبية الى العراق لمواجهة تفشي وباء كورونا ، اذ اكدت نائب وزير الخارجية الايطالي مارينا سيريني ان بلادها ستسير رحلة مساعدات طبية الى العراق في شهر ايلول المقبل".

وأضافت، أننا "وبالتعاون مع سفارة ايطاليا لدى بغداد زودنا الحكومة الايطالية بقائمة الاحتياجات من أجهزة طبية وغيرها، بالرغم من ان إيطاليا من اولى الدول التي تاثرت بالجائحة بشكل كبير وخطير".

وأشارت إلى "وجود مشروع اتفاقية نقل جوي قيد التفاوض بين وزارة النقل / هيئة الطيران العراقية و نظيرتها الايطالية".

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