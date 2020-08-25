الرافدين يبدأ اجراءات قانونية بحق المتخلفين عن تسديد القروض

2020/08/25 | 09:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اعلن مصرف الرافدين البدء باجراءات قانونية بحق المتخلفين عن تسديد اقساط القروض بمختلف أنواعها .وذكر بيان للمصرف تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الثلاثاء ، ان المصرف وجه فروعه بمتابعة واسترداد الاقساط الشهرية من القروض التي تم منحها للمواطنين ومن بينها قروض بسماية .واشار الى ان هناك العديد من المتلكئين لم يقوموا بتسديد […]

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