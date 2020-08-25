2020/08/25 | 09:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، عن اصابته بفيروس كورونا.

وذكر الكعبي في بيان، انه شعر قبل يومين بأعراض صحية غير مُطمئنة، أجرى على اثرها الفحوصات الطبية اللازمة، والتي ظهر فيها اصابته بفيروس كورونا المستجد، مبينا ان وضعه الصحي مستقر في الوقت الراهن، فيما قدم الكعبي اعتذاره لعدم قدرته على الرد على اللذين يتصلون به للاطمئنان على صحته بسبب ظروفه الصحية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا تقترب أكثر من مجلس النواب.. الكعبي يعلن اصابته بالفيروس) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا تقترب أكثر من مجلس النواب.. الكعبي يعلن اصابته بالفيروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).