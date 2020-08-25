فرقة العباس تستدعي قواتها الاحتياطية

2020/08/25 | 09:54 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} كشفت فرقة العباس القتالية {لواء ٢٦ حشد شعبي} عن استدعاء قوات من الاحتياط للاشتراك بتنفيذ الخطة الأمنية في مدينة كربلاء المقدسة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.





وقالت الفرقة في بيان "أنها وجهت باستدعاء ٥٠٠ مقاتل من قوات الاحتياط للاشتراك في الخطة الامنية ضمن جهد حشد العتبات لزيارة عاشوراء".

وأكدت "جاهزيتها التامة من كافة الجوانب لإنجاح تلك الخطة خدمة للزائرين والشعائر المقدسة".

عمار المسعودي

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